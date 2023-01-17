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Крупочкин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

20.01.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Крупочкин Димитрий Семёнович

Мать: Крупочкина Татьяна Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.02.1875 ст.

Жена: Крупочкина Александра Ермиловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Крупочкин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Крупочкина Александра Ермиловна

Рождение ребёнка
18.09.1881 ст.

Сын: Крупочкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Крупочкина Александра Ермиловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1893 ст.

Сын: Крупочкин Матвей Иванович

Мать ребёнка: Крупочкина Александра Ермиловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
20.01.1898 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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