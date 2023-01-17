Крупочкин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти20.01.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
19.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Крупочкина Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
18.09.1881 ст.
Сын: Крупочкин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Крупочкина Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
05.08.1893 ст.
Сын: Крупочкин Матвей Иванович
Мать ребёнка: Крупочкина Александра Ермиловна
Смерть
20.01.1898 ст.