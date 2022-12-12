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Крупочкина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Иван Ильин

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1848 ст.

Муж: Крупочкин Димитрий Семёнович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Крупочкин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Крупочкин Димитрий Семёнович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Крупочкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Крупочкин Димитрий Семёнович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.03.1864 ст.

Сын: Крупочкин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Крупочкин Димитрий Семёнович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.10.1867 ст.

Сын: Крупочкин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Крупочкин Димитрий Семёнович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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