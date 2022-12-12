Крупочкина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Иван Ильин
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1848 ст.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Крупочкин Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Крупочкин Димитрий Семёнович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Крупочкин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Крупочкин Димитрий Семёнович
Рождение ребёнка
31.03.1864 ст.
Сын: Крупочкин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Крупочкин Димитрий Семёнович
Рождение ребёнка
14.10.1867 ст.
Сын: Крупочкин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Крупочкин Димитрий Семёнович
Смерть
Неизвестно