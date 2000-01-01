Счасливцева (?) Аграфина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Счасливцев Марк Андреевич
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
27.12.1846 ст.
Дочь: Татьяна Марковна
Отец ребёнка: Счасливцев Марк Андреевич
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акилина Марковна
Отец ребёнка: Счасливцев Марк Андреевич
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
25.06.1855
Сын: Счасливцев Павел Маркович
Отец ребёнка: Счасливцев Марк Андреевич
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1858
Сын: Счасливцев Василий Маркович
Отец ребёнка: Счасливцев Марк Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
После 1862