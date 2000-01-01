Счасливцева (?) Аграфина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева (?) Аграфина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Счасливцев Марк Андреевич

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
27.12.1846 ст.

Дочь: Татьяна Марковна

Отец ребёнка: Счасливцев Марк Андреевич

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акилина Марковна

Отец ребёнка: Счасливцев Марк Андреевич

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
25.06.1855

Сын: Счасливцев Павел Маркович

Отец ребёнка: Счасливцев Марк Андреевич

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1858

Сын: Счасливцев Василий Маркович

Отец ребёнка: Счасливцев Марк Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Марк Андреевич

д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
После 1862
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