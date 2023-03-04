Счасливцев Павел Маркович
Место рождения
Дата рождения25.06.1855
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1855
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1884 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Счасливцев Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Гагаринова) Ольга Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Счасливцев Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1917