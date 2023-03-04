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Счасливцев Павел Маркович

Место рождения

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.06.1855

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1855

Отец: Счасливцев Марк Андреевич

Мать: Счасливцева Аграфина Васильева

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1884 ст.

Сын: Счасливцев Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Счасливцев Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Гагаринова) Ольга Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Счасливцев Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1917

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