Вершинина (Зворыгина) София Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717 ст.
Отец: Зворыгин Фомин
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Ишимова Агафия Ипатова
Отец ребёнка: Вершинин Ипат Ларионов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Нечаева Параскева Ипатова
Отец ребёнка: Вершинин Ипат Ларионов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Ипатова
Отец ребёнка: Вершинин Ипат Ларионов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Ипатова
Отец ребёнка: Вершинин Ипат Ларионов
Рождение ребёнка
1751 ст.
Отец ребёнка: Вершинин Ипат Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно