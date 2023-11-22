Вершинина (Зворыгина) София Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Зворыгина) София Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717 ст.

Отец: Зворыгин Фомин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Ишимова Агафия Ипатова

Отец ребёнка: Вершинин Ипат Ларионов

Гребеневской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Нечаева Параскева Ипатова

Отец ребёнка: Вершинин Ипат Ларионов

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Ипатова

Отец ребёнка: Вершинин Ипат Ларионов

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Ипатова

Отец ребёнка: Вершинин Ипат Ларионов

Рождение ребёнка
1751 ст.

Сын: Вершинин Афанасий Ипатов

Отец ребёнка: Вершинин Ипат Ларионов

Гребеневской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Ипат Ларионов

Гребеневской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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