Москаленко Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1914

Дата смерти

11.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914

Отец: Москаленко Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москаленко Анна

Рождение ребёнка
15.03.1945

Сын: Москаленко Михаил

Мать ребёнка: Москаленко Анна

Казахстан, Семипалатинская область, Бородулихинский район, с. МИхайловка
Смерть
11.04.1993
Казахстан, Семипалатинская область
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