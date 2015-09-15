Москаленко Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1914
Дата смерти11.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914
Отец: Москаленко Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
07.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москаленко Анна
Рождение ребёнка
15.03.1945
Сын: Москаленко Михаил
Мать ребёнка: Москаленко Анна
Казахстан, Семипалатинская область, Бородулихинский район, с. МИхайловка
Смерть
11.04.1993
Казахстан, Семипалатинская область