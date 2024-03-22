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Юринъ Александръ

Место рождения

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Еринъ Алексей

Мать: ?

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Веретенникова Татьяна

Мать ребёнка: Юрина Ефросинья Дмитриева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Юринъ Максимъ

Мать ребёнка: Юрина Ефросинья Дмитриева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Юринъ Степанъ

Мать ребёнка: Юрина Ефросинья Дмитриева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Юринъ Родионъ

Мать ребёнка: Юрина Ефросинья Дмитриева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Юринъ Маркелъ

Мать ребёнка: Юрина Ефросинья Дмитриева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина Ефросинья Дмитриева

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