Юринъ Александръ
Место рождения
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Еринъ Алексей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Веретенникова Татьяна
Мать ребёнка: Юрина Ефросинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Юринъ Максимъ
Мать ребёнка: Юрина Ефросинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Юринъ Степанъ
Мать ребёнка: Юрина Ефросинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Юринъ Родионъ
Мать ребёнка: Юрина Ефросинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Юринъ Маркелъ
Мать ребёнка: Юрина Ефросинья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно