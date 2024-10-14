Поляков Никита Васильев
Место рожденияЯдрин
Дата рожденияВычислено 1754 ст.
Дата смерти22.12.1808 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1754 ст.
Отец: Поляков Василий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1781 ст.
Дочь: Ускова (Полякова) Василиса Никитина
Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева
Троицкая церковь г. Ядрина. Того же города мещанина Никиты Васильева сына Полякова дочь Васса Источник ГИА ЧР. Ф. № 301. Оп. № 1. Д. № 2. л. 5.
Рождение ребёнка
03.05.1784 ст.
Дочь: Полякова Мавра Никитина
Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева
Троицкая церковь Ядрина. Города Ядрина мещанина Никиты Васильева Полякова дочь Мавра ?. Уточнить имя. ГИА ЧР. Ф. № 301. Оп. № 1. Д. № 2. л. 15.
Рождение ребёнка
03.02.1786 ст.
Дочь: Полякова Анна Никитина
Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева
Того же города у мещанина Никиты Васильева Полякова дочь Анна. Источник: ГИА ЧР. Ф. № 301. Оп. № 1. Д. № 2. л. 20.
Рождение ребёнка
27.07.1790 ст.
Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева
Города Ядрина у мещанина Никиты Васильева Полякова сын Стефан, восприемником был Троицкой церкви священник Григорий Иванов. Источник: ГИА ЧР. Ф. № 301. Оп. № 1. Д. № 2. л. 37
Рождение ребёнка
29.06.1795 ст.
Дочь: Полякова Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева
Троицкая церковь Ядрина Города Ядрина у мещанина Никиты Васильева Полякова дочь Пелагея, крещена 30 дня, восприемницей была того же города мещанина Алексея Иванова Кузнецова дочь девица Дарья. Исто... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.
Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева
Смерть
22.12.1808 ст.
Города Ядрина мещанин Никита Васильев Поляков в покаянии погребал приходской протопоп Григорий Иванов с дьяконом и пономарем, 54 года Источник: ГИА ЧР. Ф. № 301. Оп. № 1. Д. № 2. стр. 161.