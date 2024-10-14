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Поляков Никита Васильев

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Место рождения

Ядрин

Дата рождения

Вычислено 1754 ст.

Дата смерти

22.12.1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754 ст.

Отец: Поляков Василий Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
21.08.1781 ст.

Дочь: Ускова (Полякова) Василиса Никитина

Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Троицкая церковь г. Ядрина. Того же города мещанина Никиты Васильева сына Полякова дочь Васса Источник ГИА ЧР. Ф. № 301. Оп. № 1. Д. № 2. л. 5.
Рождение ребёнка
03.05.1784 ст.

Дочь: Полякова Мавра Никитина

Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Троицкая церковь Ядрина. Города Ядрина мещанина Никиты Васильева Полякова дочь Мавра ?. Уточнить имя. ГИА ЧР. Ф. № 301. Оп. № 1. Д. № 2. л. 15.
Рождение ребёнка
03.02.1786 ст.

Дочь: Полякова Анна Никитина

Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Того же города у мещанина Никиты Васильева Полякова дочь Анна. Источник: ГИА ЧР. Ф. № 301. Оп. № 1. Д. № 2. л. 20.
Рождение ребёнка
27.07.1790 ст.

Сын: Поляков Стефан Никитин

Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Города Ядрина у мещанина Никиты Васильева Полякова сын Стефан, восприемником был Троицкой церкви священник Григорий Иванов. Источник: ГИА ЧР. Ф. № 301. Оп. № 1. Д. № 2. л. 37
Рождение ребёнка
29.06.1795 ст.

Дочь: Полякова Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Троицкая церковь Ядрина Города Ядрина у мещанина Никиты Васильева Полякова дочь Пелагея, крещена 30 дня, восприемницей была того же города мещанина Алексея Иванова Кузнецова дочь девица Дарья. Исто... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.

Сын: Поляков Михаил Никитин

Мать ребёнка: Полякова (Пономарева) Екатерина Андреева

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
22.12.1808 ст.
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Города Ядрина мещанин Никита Васильев Поляков в покаянии погребал приходской протопоп Григорий Иванов с дьяконом и пономарем, 54 года Источник: ГИА ЧР. Ф. № 301. Оп. № 1. Д. № 2. стр. 161.

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