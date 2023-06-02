Асоскова (Жарикова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова (Жарикова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Жариков Иван Власович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1823

Муж: Асосков Тимофей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Асоскова (Асоскова) Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Асосков Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Асосков Пахом Тимофеевич

Отец ребёнка: Асосков Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Асосков Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Асосков Тимофей Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834 или 1835

Дочь: Горемыкина (Асоскова) Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Асосков Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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