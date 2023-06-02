Асоскова (Жарикова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Жариков Иван Власович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1823
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Асоскова (Асоскова) Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Асосков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Асосков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Асосков Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Асосков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1834 или 1835
Дочь: Горемыкина (Асоскова) Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Асосков Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно