Камаева (Кузьмина) Марфа Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева (Кузьмина) Марфа Назаровна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кузьмин Назар Иванович

Мать: Кузьмина Варвара Семеновна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.01.1826

Муж: Камаев Дмитрий Степанович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагея Дмитревна

Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Камаев Семен Лмитриевич

Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Юлияна Дмитриевна

Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Феврония Дмитриевна

Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Камаев Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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