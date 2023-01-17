Камаева (Кузьмина) Марфа Назаровна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Кузьмин Назар Иванович
Бракосочетание
15.01.1826
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пелагея Дмитревна
Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Юлияна Дмитриевна
Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Феврония Дмитриевна
Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Камаев Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Камаев Дмитрий Степанович
Смерть
Неизвестно