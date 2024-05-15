Калинкин Алексей Андреевич 27.03.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинкин Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1922

Отец: Калинкин Андрей Филиппович

Мать: Калинкина (Мирохина) Пелагея Васильевна

Бракосочетание
06.01.1946

Жена: Калинкина Вера Даниловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Калинкин Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Калинкина Вера Даниловна

Рождение ребёнка
17.06.1950

Сын: Калинкин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Калинкина Вера Даниловна

Смерть
Неизвестно

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