Калинкин Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1922
Бракосочетание
06.01.1946
Жена: Калинкина Вера Даниловна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Калинкин Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Калинкина Вера Даниловна
Рождение ребёнка
17.06.1950
Сын: Калинкин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Калинкина Вера Даниловна
Смерть
Неизвестно