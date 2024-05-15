Калинкина Вера Даниловна 25.09.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинкина Вера Даниловна

Место рождения

Жуковцы, Вінницька область

Дата рождения

25.09.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуковцы, Вінницька область
Бракосочетание
06.01.1946

Муж: Калинкин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Калинкин Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Калинкин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
17.06.1950

Сын: Калинкин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Калинкин Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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