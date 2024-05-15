Калинкина Вера Даниловна
Место рождения
Дата рождения25.09.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1946
Рождение ребёнка
1948
Сын: Калинкин Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Калинкин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
17.06.1950
Сын: Калинкин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Калинкин Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно