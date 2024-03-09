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Матрена Иванова

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

05.04.1815 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Иван Иванов

Мать: Фекла Артемьева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Мавра Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.04.1815 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От головной боли

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