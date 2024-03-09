Матрена Иванова
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смерти05.04.1815 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Иван Иванов
Мать: Фекла Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Смерть
05.04.1815 ст.
От головной боли