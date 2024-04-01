Анкушин Феоктист Казак Кр. Полуденной Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти22.03.1851
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Иванова Ольга Феоктистова
Мать ребёнка: Анкушина Стефанида Матвеева
Рождение ребёнка
06.11.1839
Дочь: Матрона Феоктистова
Мать ребёнка: Анкушина Стефанида Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1851
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
58 лет, чахотка