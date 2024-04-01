Анкушин Феоктист Казак Кр. Полуденной Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнкушин Феоктист Казак Кр. Полуденной Яковлев

Анкушин Феоктист Казак Кр. Полуденной Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

22.03.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Анкушин Яков Рекрут Р. Скопина Архипов

Мать: Анкушина Устинья Яковлева (Семенова?)

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Иванова Ольга Феоктистова

Мать ребёнка: Анкушина Стефанида Матвеева

Рождение ребёнка
06.11.1839

Дочь: Матрона Феоктистова

Мать ребёнка: Анкушина Стефанида Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкушина Стефанида Матвеева

Смерть
22.03.1851
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
58 лет, чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close