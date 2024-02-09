Максина (Горемыкина) Анастасия Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Горемыкина) Анастасия Фокична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Горемыкин Фока Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1852

Муж: Вьюрков Андрей Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1856

Сын: Юрков Яков Андреевич

Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1859

Дочь: Юркова (Юркова) Феврония Андреевна

Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.09.1860

Сын: Юрков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1864

Дочь: Юркова (Юркова) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.11.1865

Сын: Юрков Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1867

Сын: Юрков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
16.05.1869

Муж: Максин Максим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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