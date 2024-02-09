Максина (Горемыкина) Анастасия Фокична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Горемыкин Фока Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1852
Рождение ребёнка
24.10.1856
Сын: Юрков Яков Андреевич
Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
27.06.1859
Дочь: Юркова (Юркова) Феврония Андреевна
Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
17.09.1860
Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
06.01.1864
Дочь: Юркова (Юркова) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
19.11.1865
Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
05.11.1867
Отец ребёнка: Вьюрков Андрей Максимович
Бракосочетание
16.05.1869
Смерть
Неизвестно