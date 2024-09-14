Эсаулова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1911
Дата смерти05.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Взято с могилы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Эсаулова) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Эсаулов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Эсаулова) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Эсаулов Григорий Васильевич
Упоминание
1936
№253 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) грамот №255 в 1946-48 (Р-1912/3/24)
Рождение ребёнка
1938
Сын: Эсаулов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Эсаулов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Эсаулова) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Эсаулов Григорий Васильевич
Смерть
05.04.1990
Похороны
?.04.1990
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище. Рядом с могилой б.Антонины. В ограде с Эс Григорием Васильевичем