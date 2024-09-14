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Эсаулова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1911

Дата смерти

05.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Взято с могилы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Эсаулова) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Эсаулов Григорий Васильевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Эсаулова) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Эсаулов Григорий Васильевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Упоминание
1936
Эсауловы, город Киров, Кировская область
№253 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) грамот №255 в 1946-48 (Р-1912/3/24)
Рождение ребёнка
1938

Сын: Эсаулов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Эсаулов Григорий Васильевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Эсаулова) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Эсаулов Григорий Васильевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
05.04.1990
Похороны
?.04.1990
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище. Рядом с могилой б.Антонины. В ограде с Эс Григорием Васильевичем

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