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Эсаулов Григорий Васильевич

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Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

20.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Эсаулов Василий

Мать: Эсаулова Ирина Гавриловна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Эсаулова) Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Эсаулова Анна Федоровна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Эсаулова) Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Эсаулова Анна Федоровна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Упоминание
1936
Эсауловы, город Киров, Кировская область
№253 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) грам/специалист вне с/х -подереви? №255 в 1946-48 (Р-1912/3/24)
Рождение ребёнка
1938

Сын: Эсаулов Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Эсаулова Анна Федоровна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Эсаулова) Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Эсаулова Анна Федоровна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
20.04.1953
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Похороны
?.04.1953
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище. Рядом с могилой б.Антонины. В ограде с Эсауловой Анной Федоровной, возможно жена.

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