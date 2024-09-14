Эсаулов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти20.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Эсаулов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эсаулова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Эсаулова) Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Эсаулова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Эсаулова) Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Эсаулова Анна Федоровна
Упоминание
1936
№253 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) грам/специалист вне с/х -подереви? №255 в 1946-48 (Р-1912/3/24)
Рождение ребёнка
1938
Сын: Эсаулов Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Эсаулова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Эсаулова) Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Эсаулова Анна Федоровна
Смерть
20.04.1953
Похороны
?.04.1953
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище. Рядом с могилой б.Антонины. В ограде с Эсауловой Анной Федоровной, возможно жена.