Щегольков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щегольков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеголькова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Щеголькова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Щеголькова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Щеголькова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Щеголькова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Щеголькова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголькова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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