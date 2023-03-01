Щегольков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеголькова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Щеголькова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Щеголькова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Игорь Васильевич
Мать ребёнка: Щеголькова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Щеголькова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Щеголькова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно