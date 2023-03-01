Щеголькова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1970
Дочь: Анчербак Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Орловский Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеголькова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Щегольков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Щегольков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Игорь Васильевич
Отец ребёнка: Щегольков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Щегольков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегольков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Щегольков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щегольков Василий
Смерть
Неизвестно