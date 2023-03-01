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Щеголькова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аниканов Иван Кондратьевич

Мать: Аниканова Миланья Васильевна

Рождение ребёнка
27.04.1970

Дочь: Анчербак Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Орловский Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеголькова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Щегольков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Щегольков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Щегольков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Щегольков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегольков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Щегольков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щегольков Василий

Смерть
Неизвестно
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