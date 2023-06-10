Серебрякова Анна Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Место жительства
Неизвестно
Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно