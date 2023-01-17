Толокина (Тихонова) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толокина (Тихонова) Пелагея Степановна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.10.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1857 ст.

Отец: Тихонов Степан Алексеевич

Мать: Тихонова Неонила Ивановна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1878 ст.

Муж: Толокин Григорий Павлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1884 ст.

Дочь: Сидонова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Толокин Григорий Павлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.

Сын: Толокин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Толокин Григорий Павлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.

Дочь: Толокина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Толокин Григорий Павлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1893 ст.

Сын: Толокин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Толокин Григорий Павлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1895 ст.

Дочь: Толокина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Толокин Григорий Павлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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