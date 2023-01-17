Толокина (Тихонова) Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рождения04.10.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1857 ст.
Бракосочетание
30.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
20.04.1884 ст.
Дочь: Сидонова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Толокин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.
Сын: Толокин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Толокин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.
Дочь: Толокина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Толокин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
20.11.1893 ст.
Сын: Толокин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Толокин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
15.11.1895 ст.
Дочь: Толокина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Толокин Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно