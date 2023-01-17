Богословский Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословский Петр Алексеевич

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Место рождения

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1890
Москва, город федерального значения Москва
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