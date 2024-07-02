Чигинцева (Землянцева) Мария Григорьевна
женский, родилась 03.02.1934
умерла 14.04.2019
ОтецЗемлянцев Григорий Андреевич22.01.1900 ст. г.р.
МатьЗемлянцева (Гусарова) Евдокия Васильевна19.08.1900 г.р.
Супруги
Чигинцев Анатолий Михайлович24.04.1932 г.р.
Дети
Михайлова (Чигинцева) Нина Анатольевна17.09.1961 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1934
Бракосочетание
30.03.1958
Рождение ребёнка
05.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чигинцев Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
17.09.1961
Дочь: Михайлова (Чигинцева) Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Чигинцев Анатолий Михайлович
Смерть
14.04.2019