Чигинцева (Землянцева) Мария Григорьевна 03.02.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Чигинцева (Землянцева) Мария Григорьевна

Автор
ЕМ
Михайлова Е.

женский, родилась 03.02.1934

умерла 14.04.2019

Отец
Землянцев Григорий Андреевич22.01.1900 ст. г.р.
Мать
Землянцева (Гусарова) Евдокия Васильевна19.08.1900 г.р.
Супруги
Чигинцев Анатолий Михайлович24.04.1932 г.р.
Дети
Михайлова (Чигинцева) Нина Анатольевна17.09.1961 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1934

Отец: Землянцев Григорий Андреевич

Мать: Землянцева (Гусарова) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
30.03.1958

Муж: Чигинцев Анатолий Михайлович

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Рождение ребёнка
05.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чигинцев Анатолий Михайлович

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Рождение ребёнка
17.09.1961

Дочь: Михайлова (Чигинцева) Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Чигинцев Анатолий Михайлович

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Смерть
14.04.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.