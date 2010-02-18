Чигинцев Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.04.1932
Дата смерти18.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932
Рождение ребёнка
05.02.1959
Дочь: Мотовилова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Чигинцева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
17.09.1961
Дочь: Михайлова Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Чигинцева Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2010