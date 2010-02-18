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Чигинцев Анатолий Михайлович

Место рождения

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

24.04.1932

Дата смерти

18.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932

Отец: Чигинцев Михаил Трофимович

Мать: Чигинцева Евдокия Ивановна

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.02.1959

Дочь: Мотовилова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Чигинцева Мария Григорьевна

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
17.09.1961

Дочь: Михайлова Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Чигинцева Мария Григорьевна

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чигинцева Мария Григорьевна

Смерть
18.02.2010
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