Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Мелентий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Венедиктович
Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ 1741 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBN3-9WWG?i=147&wc=MD1W-829%3A224327401%2C224327402%2C224375801&cc=1929531 Отчество под вопросом? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:... Показать все
Смерть
Неизвестно