Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1712 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Мелентий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Венедиктович

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ 1741 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBN3-9WWG?i=147&wc=MD1W-829%3A224327401%2C224327402%2C224375801&cc=1929531 Отчество под вопросом? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:... Показать все
Смерть
Неизвестно
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