Тимофей Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Венедиктович

Тимофей Венедиктович

Место рождения

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1632 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1712 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Венедикт

Мать: не указана

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Мелентий Тимофеев

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ 1741 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBN3-9WWG?i=147&wc=MD1W-829%3A224327401%2C224327402%2C224375801&cc=1929531 Отчество под вопросом? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close