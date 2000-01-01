Герасимович ( Седунова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимович ( Седунова) Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седунов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1911

Муж: Герасимович Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимович Дмитрий Семенович

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
08.02.1922

Сын: Герасимович Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимович Дмитрий Семенович

село Анастасьевка Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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