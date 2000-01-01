Герасимович ( Седунова) Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седунов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимович Дмитрий Семенович
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
08.02.1922
Сын: Герасимович Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимович Дмитрий Семенович
село Анастасьевка Томской губернии
Смерть
Неизвестно