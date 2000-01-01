Герасимович Дмитрий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Герасимович Надежда Андреевна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
08.02.1922
Сын: Герасимович Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Герасимович Надежда Андреевна
село Анастасьевка Томской губернии
Смерть
Неизвестно