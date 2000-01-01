Герасимович Дмитрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимович Дмитрий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1911

Жена: Герасимович Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Герасимович Надежда Андреевна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
08.02.1922

Сын: Герасимович Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Герасимович Надежда Андреевна

село Анастасьевка Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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