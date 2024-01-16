Корзников Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзников Павел Иванович

Корзников Павел Иванович

Место рождения

д. Мичковская, Заборье тож

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Корзников Иван Михайлович

Мать: Корзникова Федосья Григорьевна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1750

Сын: Корзников Ефим Павлович

Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Васса Павловна

Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1757

Сын: Корзников Константин Павлович

Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1763

Сын: Корзников Емельян Павлович

Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1763

Сын: Корзников Иван Павлович

Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна

д. Мичковская, Заборье тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Евдокия Семёновна

д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close