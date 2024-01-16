Корзников Павел Иванович
Место рожденияд. Мичковская, Заборье тож
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Васса Павловна
Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1757
Сын: Корзников Константин Павлович
Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1763
Сын: Корзников Емельян Павлович
Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Семёновна
д. Мичковская, Заборье тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно