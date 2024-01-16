Корзников Иван Михайлович
Место рожденияд. Мичковская, Заборье тож
Дата рождения1700
Дата смертиДо 1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Корзников Михаил Максимович
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Корзникова Федосья Григорьевна
д. Мичковская, Заборье тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
До 1772
д. Мичковская, Заборье тож