Корзников Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзников Иван Михайлович

Корзников Иван Михайлович

Место рождения

д. Мичковская, Заборье тож

Дата рождения

1700

Дата смерти

До 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Корзников Михаил Максимович

Мать: не указана

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1730

Сын: Корзников Павел Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Федосья Григорьевна

д. Мичковская, Заборье тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Федосья Григорьевна

д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
До 1772
д. Мичковская, Заборье тож
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close