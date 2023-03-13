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Микерина Агрофена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микеринъ Тимофей

Рождение ребёнка
1737

Сын: Микеринъ Савелий

Отец ребёнка: Микеринъ Тимофей

Рождение ребёнка
1742

Сын: Микеринъ Афонасий

Отец ребёнка: Микеринъ Тимофей

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Бабина (Микерина) Домна

Отец ребёнка: Микеринъ Тимофей

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Просвирова (Микерина) Василиса

Отец ребёнка: Микеринъ Тимофей

Рождение ребёнка
1757

Сын: Микеринъ Клементий

Отец ребёнка: Микеринъ Тимофей

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