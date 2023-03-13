Микерина Агрофена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микеринъ Тимофей
Рождение ребёнка
1737
Сын: Микеринъ Савелий
Отец ребёнка: Микеринъ Тимофей
Рождение ребёнка
1742
Сын: Микеринъ Афонасий
Отец ребёнка: Микеринъ Тимофей
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Бабина (Микерина) Домна
Отец ребёнка: Микеринъ Тимофей
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Просвирова (Микерина) Василиса
Отец ребёнка: Микеринъ Тимофей
Рождение ребёнка
1757
Сын: Микеринъ Клементий
Отец ребёнка: Микеринъ Тимофей