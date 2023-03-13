Просвирова (Микерина) Василиса
Место рожденияВарваже Решетово тожъ
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Микеринъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Просвировъ Карпъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Просвировъ Иванъ
Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Просвирова) Прасковья
Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Просвировъ Михаилъ
Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Просвирова) Наталья
Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Просвирова) Агафья
Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Просвировъ Яковъ
Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Просвирова) Февронья
Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ