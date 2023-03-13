Просвирова (Микерина) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирова (Микерина) Василиса

Место рождения

Варваже Решетово тожъ

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Микеринъ Тимофей

Мать: Микерина Агрофена Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просвировъ Карпъ

Рождение ребёнка
1774

Сын: Просвировъ Иванъ

Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Просвирова) Прасковья

Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Просвировъ Михаилъ

Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Просвирова) Наталья

Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Просвирова) Агафья

Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Просвировъ Яковъ

Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Просвирова) Февронья

Отец ребёнка: Просвировъ Карпъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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