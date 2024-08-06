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Сулейманов Рашат Шахитович

Место рождения

Бурнашево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

1970 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Сулейманов Шахит

Мать: Сулейманова (Давлетшина) Фирая Хатыйбовна

Бурнашево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сулейманова Лилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сулейманова Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулейманова Лилия

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