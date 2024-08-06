Сулейманова Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова Лилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулейманов Рашат Шахитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулейманов Рашат Шахитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейманов Рашат Шахитович

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