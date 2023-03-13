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(Опарина) Софья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.09.1861

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1861

Отец: Опаринъ Порфирій

Мать: Опарина Марія

Александровка
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