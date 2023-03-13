Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Опарина) Софья
(Опарина) Софья
Написать автору
Древо
Место рождения
Александровка
Дата рождения
10.09.1861
Пол
Женский
Отец
Опаринъ Порфирій
1829 г.р.
Мать
Опарина (Гальцева) Марія
1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1861
Отец:
Опаринъ Порфирій
Мать:
Опарина Марія
Александровка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия