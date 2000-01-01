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Buker Syrus Gardner

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Место рождения

Bowdoinham, Sagadahoc, Maine

Дата рождения

09.07.1826

Дата смерти

24.09.1894

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

1857 г.р.
1860 г.р.
1864 г.р.
1866 г.р.
1868 г.р.
1870 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1826

Отец: Buker Rufus

Мать: не указана

Bowdoinham, Sagadahoc, Maine
Бракосочетание
03.07.1856

Жена: Buker Mary Ann

S.Weymouth, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
?.05.1857

Сын: Buker George Curtis

Мать ребёнка: Buker Mary Ann

Dorchester, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
20.08.1860

Сын: Buker Edward Gardner

Мать ребёнка: Buker Mary Ann

Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
04.01.1864

Дочь: Newcomb Sarah B.

Мать ребёнка: Buker Mary Ann

Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
?.08.1866

Дочь: Emma Jane

Мать ребёнка: Buker Mary Ann

Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
02.03.1868

Дочь: Mary Elizabeth

Мать ребёнка: Buker Mary Ann

Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
13.09.1870

Сын: Buker William Henry

Мать ребёнка: Buker Mary Ann

Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
31.10.1872

Сын: Buker Charles Francis

Мать ребёнка: Buker Mary Ann

Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
30.09.1874

Сын: William /buker Amos Stetson

Мать ребёнка: Buker Mary Ann

Braintree, Norfolk, Massachusetts
Смерть
24.09.1894
Braintree, Norfolk, Massachusetts
Похороны
Неизвестно
Plain St. Cem., Braintree, Norfolk, Massachusetts
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