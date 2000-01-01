Buker Syrus Gardner
Место рожденияBowdoinham, Sagadahoc, Maine
Дата рождения09.07.1826
Дата смерти24.09.1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1826
Отец: Buker Rufus
Мать: не указана
Bowdoinham, Sagadahoc, Maine
Бракосочетание
03.07.1856
Жена: Buker Mary Ann
S.Weymouth, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
?.05.1857
Сын: Buker George Curtis
Мать ребёнка: Buker Mary Ann
Dorchester, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
20.08.1860
Сын: Buker Edward Gardner
Мать ребёнка: Buker Mary Ann
Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
04.01.1864
Дочь: Newcomb Sarah B.
Мать ребёнка: Buker Mary Ann
Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
?.08.1866
Дочь: Emma Jane
Мать ребёнка: Buker Mary Ann
Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
02.03.1868
Дочь: Mary Elizabeth
Мать ребёнка: Buker Mary Ann
Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
13.09.1870
Сын: Buker William Henry
Мать ребёнка: Buker Mary Ann
Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
31.10.1872
Мать ребёнка: Buker Mary Ann
Braintree, Norfolk, Massachusetts
Рождение ребёнка
30.09.1874
Сын: William /buker Amos Stetson
Мать ребёнка: Buker Mary Ann
Braintree, Norfolk, Massachusetts
Смерть
24.09.1894
Braintree, Norfolk, Massachusetts
Похороны
Неизвестно
Plain St. Cem., Braintree, Norfolk, Massachusetts