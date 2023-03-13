Микерина Татьяна Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микерина Татьяна Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микеринъ Осипъ

Рождение ребёнка
1748

Сын: Микеринъ Иванъ

Отец ребёнка: Микеринъ Осипъ

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дигилева (Микерина) Ирина

Отец ребёнка: Микеринъ Осипъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Микерина) Федосья

Отец ребёнка: Микеринъ Осипъ

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