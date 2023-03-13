Микерина Татьяна Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микеринъ Осипъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Микеринъ Иванъ
Отец ребёнка: Микеринъ Осипъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дигилева (Микерина) Ирина
Отец ребёнка: Микеринъ Осипъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Микерина) Федосья
Отец ребёнка: Микеринъ Осипъ