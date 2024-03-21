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Антонов Валентин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959

Отец: Антонов Владимир

Мать: Антонова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
04.06.1981

Сын: Антонов Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Антонова (Пузикова) Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
01.04.1986

Дочь: Кулдошина (Антонова) Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: Антонова (Пузикова) Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
01.04.1986

Дочь: Григорова (Антонова) Вера Валентиновна

Мать ребёнка: Антонова (Пузикова) Екатерина Викторовна

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