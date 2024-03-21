Антонов Валентин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1959
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959
Отец: Антонов Владимир
Рождение ребёнка
04.06.1981
Сын: Антонов Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Антонова (Пузикова) Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
01.04.1986
Рождение ребёнка
01.04.1986
Дочь: Григорова (Антонова) Вера Валентиновна
Мать ребёнка: Антонова (Пузикова) Екатерина Викторовна