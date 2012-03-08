Антонова (Пузикова) Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1962
Дата смерти08.03.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1962
Отец: Пузиков Виктор
Мать: Пузикова Александра
Рождение ребёнка
04.06.1981
Сын: Антонов Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Антонов Валентин Владимирович
Рождение ребёнка
01.04.1986
Дочь: Кулдошина (Антонова) Надежда Валентиновна
Отец ребёнка: Антонов Валентин Владимирович
Рождение ребёнка
01.04.1986
Дочь: Григорова (Антонова) Вера Валентиновна
Отец ребёнка: Антонов Валентин Владимирович
Смерть
08.03.2012