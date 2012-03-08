Антонова (Пузикова) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Пузикова) Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1962

Дата смерти

08.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1962

Отец: Пузиков Виктор

Мать: Пузикова Александра

Рождение ребёнка
04.06.1981

Сын: Антонов Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Антонов Валентин Владимирович

Рождение ребёнка
01.04.1986

Дочь: Кулдошина (Антонова) Надежда Валентиновна

Отец ребёнка: Антонов Валентин Владимирович

Рождение ребёнка
01.04.1986

Дочь: Григорова (Антонова) Вера Валентиновна

Отец ребёнка: Антонов Валентин Владимирович

Смерть
08.03.2012

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