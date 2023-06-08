Земерова Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1926
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1950
Отец ребёнка: Земеров Григорий Федорович
Рождение ребёнка
15.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Земеров Григорий Федорович
Смерть
1992