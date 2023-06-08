Земерова Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемерова Валентина Ильинична

Земерова Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1926

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земеров Григорий Федорович

Рождение ребёнка
05.04.1950

Сын: Земеров Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Земеров Григорий Федорович

Рождение ребёнка
15.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земеров Григорий Федорович

Смерть
1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.