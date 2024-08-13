Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Кобляков Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кобляков Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Коблякова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кобляков Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Коблякова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кобляков Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
01.04.1850

Сын: Кобляков Трофим Дмитриевич

Отец ребёнка: Кобляков Дмитрий Стефанович

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