Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1843
Сын: Кобляков Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кобляков Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Коблякова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кобляков Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Коблякова) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кобляков Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
01.04.1850
Сын: Кобляков Трофим Дмитриевич
Отец ребёнка: Кобляков Дмитрий Стефанович