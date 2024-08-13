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Кобляков Дмитрий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кобляков Стефан Гавриилович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Кобляков Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Коблякова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Коблякова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.04.1850

Сын: Кобляков Трофим Дмитриевич

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна

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