Кобляков Дмитрий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кобляков Стефан Гавриилович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1843
Сын: Кобляков Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Коблякова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Коблякова) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.04.1850
Сын: Кобляков Трофим Дмитриевич
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Тимофеевна