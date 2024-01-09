Зыков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1962

Дата смерти

Около 2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1962

Отец: не указан

Мать: Зыкова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 2015
Москва, город федерального значения Москва
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