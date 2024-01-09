Зыков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1962
Дата смертиОколо 2015
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1962
Мать: Зыкова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 2015