Hanreck Maurice — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hanreck Maurice

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Место рождения

London City RD

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

09.09.1947

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Hanreck Joseph

Мать: Hanreck Lener

London City RD
Место жительства
1891
12 Calverley St, Hamlet of Mile End Old Town, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Electic Engineer
Смерть
09.09.1947
Durban, Durban Metro, KwaZulu-Natal, South Africa
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