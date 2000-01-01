Hanreck Maurice
Место рожденияLondon City RD
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти09.09.1947
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Hanreck Joseph
Мать: Hanreck Lener
London City RD
Место жительства
1891
12 Calverley St, Hamlet of Mile End Old Town, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Electic Engineer
Смерть
09.09.1947
Durban, Durban Metro, KwaZulu-Natal, South Africa