Окушко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окушко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

После 1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: Анна Антоновна

Смерть
После 1971
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