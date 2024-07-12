Постовалов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1820 ст.
Дочь: Постовалова Марфа Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1821 ст.
Дочь: Постовалова Феоктиста Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1827 ст.
Дочь: Постовалова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Постовалова Ирина Гордеевна
Рождение ребёнка
10.03.1833 ст.
Сын: Постовалов Софроний Петрович
Мать ребёнка: Постовалова Ирина Гордеевна
Смерть
Неизвестно