Постовалов Петр Михайлович Около 1794 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Постовалов Петр Михайлович

Место рождения

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: Постовалов Михаил Трофимович

Мать: Постовалова Акилина Осиповна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постовалова Ирина Гордеевна

Рождение ребёнка
01.07.1820 ст.

Дочь: Постовалова Марфа Петровна

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1821 ст.

Дочь: Постовалова Феоктиста Петровна

Мать ребёнка: не указана

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1827 ст.

Дочь: Постовалова Параскева Петровна

Мать ребёнка: Постовалова Ирина Гордеевна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1833 ст.

Сын: Постовалов Софроний Петрович

Мать ребёнка: Постовалова Ирина Гордеевна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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