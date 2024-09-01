Постовалова Акилина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Постовалов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Постовалов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
19.07.1802 ст.
Сын: Постовалов Никанор Михайлович
Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович
восприемниками были крестьянская жена Настасья Иванова Постовалова
Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.
Дочь: Перевалова (Постовалова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
15.01.1806 ст.
Сын: Постовалов Антон Михайлович
Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
14.07.1808 ст.
Дочь: Перевалова (Постовалова) Макрина Михайловна
Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
03.12.1810 ст.
Дочь: Постовалова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
01.09.1812 ст.
Дочь: Постовалова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович
Смерть
Неизвестно