Постовалова Акилина Осиповна Около 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Постовалова Акилина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постовалов Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Постовалов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Постовалов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1802 ст.

Сын: Постовалов Никанор Михайлович

Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
восприемниками были крестьянская жена Настасья Иванова Постовалова
Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.

Дочь: Перевалова (Постовалова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1806 ст.

Сын: Постовалов Антон Михайлович

Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1808 ст.

Дочь: Перевалова (Постовалова) Макрина Михайловна

Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1810 ст.

Дочь: Постовалова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1812 ст.

Дочь: Постовалова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Постовалов Михаил Трофимович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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