Постовалов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1823 ст.
Сын: Постовалов Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Постовалова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1824 ст.
Дочь: Постовалова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Постовалова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1825 ст.
Дочь: Постовалова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Постовалова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1831 ст.
Дочь: Постовалова Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Постовалова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1834 ст.
Дочь: Постовалова Ульяния Михайловна
Мать ребёнка: Постовалова Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно