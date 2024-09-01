Постовалов Михаил Михайлович Около 1796 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Постовалов Михаил Михайлович

Место рождения

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Постовалов Михаил Трофимович

Мать: Постовалова Акилина Осиповна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постовалова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1823 ст.

Сын: Постовалов Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Постовалова Параскева Ивановна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1824 ст.

Дочь: Постовалова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Постовалова Параскева Ивановна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1825 ст.

Дочь: Постовалова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Постовалова Параскева Ивановна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1831 ст.

Дочь: Постовалова Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Постовалова Параскева Ивановна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1834 ст.

Дочь: Постовалова Ульяния Михайловна

Мать ребёнка: Постовалова Параскева Ивановна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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