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Маркова Глафира Федулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов

Мать: Медведева Анна Петрова

Рождение ребёнка
03.06.1871

Сын: Марков Митрофан Сергеев

Отец ребёнка: Марков Сергей Андреев

Рождение ребёнка
20.07.1872

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Марков Сергей Андреев

Рождение ребёнка
09.02.1874

Дочь: Выходцева Агафья Сергеева

Отец ребёнка: Марков Сергей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Сергей Андреев

Смерть
Неизвестно
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