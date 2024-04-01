Маркова Глафира Федулова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1871
Отец ребёнка: Марков Сергей Андреев
Рождение ребёнка
20.07.1872
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Марков Сергей Андреев
Рождение ребёнка
09.02.1874
Дочь: Выходцева Агафья Сергеева
Отец ребёнка: Марков Сергей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно