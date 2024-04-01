Медведева (Харламова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Харламова) Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

10.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Харламов Петр Крест. Кр. Полуденной Гордиев

Мать: Харламова Марфа Васильева

Бракосочетание
08.01.1837

Муж: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов

Рождение ребёнка
06.12.1847

Дочь: Анна Федулова

Отец ребёнка: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Созонова Александра Федулова

Отец ребёнка: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Анна Федулова

Отец ребёнка: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Глафира Федулова

Отец ребёнка: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов

Смерть
10.02.1872
53 года, от чахотки
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