Медведева (Харламова) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти10.02.1872
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Бракосочетание
08.01.1837
Рождение ребёнка
06.12.1847
Дочь: Анна Федулова
Отец ребёнка: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Созонова Александра Федулова
Отец ребёнка: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Анна Федулова
Отец ребёнка: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Глафира Федулова
Отец ребёнка: Медведев Федул Казак Р. Медвежьего Степанов
Смерть
10.02.1872
53 года, от чахотки